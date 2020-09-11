Bolu’da, odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde odunlukta çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. Yangında odunluk küle dönerken, yangının sıçradığı evde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Dörtdivan ilçesi Hacetler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Aşçıoğlu’na ait tek katlı odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, odunluğun bitişiğinde bulunan Fadime Gümüş’e ait 2 katlı eve sıçradı. Evin yandığını farkeden Gümüş ve ailesi hızla dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, Gümüş’e ait evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.