Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödedi

Bolu’da hayırsever vatandaşlar tarafından elektrik ve doğalgazı kapalı olan yardıma muhtaç ailelerin 100 bin liralık faturaları ödendi.

Bolu’da, hayırsever vatandaşlar tarafından ‘Türkiye’nin en hayırsever şehri Bolu’da doğalgazı ve elektriği kesik ev kalmasın’ sloganıyla dayanışma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında pandemi döneminde zor durumda kalan, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelere yardım edildi. Kentte yardıma muhtaç yüzlerce vatandaşın kapalı olan elektrik ve doğalgazları faturaları yaklaşık 100 bin lira ödenerek yeniden açıldı.

“Önceliği doğalgaza verdik”

Konu hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, pandeminin kış aylarında ekonomik geliri düşük aileler için daha zorlayıcı bir hal aldığını belirterek, “Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri arasında başlattığımız dayanışma ve yardımlaşma hareketine çok sayıda vatandaşımız gerek sosyal medya gerek telefon ile bize ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Henüz bir hafta olmasına rağmen 100 bin liraya yakın tutarda fatura ödendi. Biz öncelikle borçtan dolayı aboneliği kapatılmış ailelerin faturalarını ödüyoruz. Şu anda yüzlerce ailenin doğalgaz borcu ödenerek abonelikleri aktif hale getirildi. Havaların soğuk olması nedeniyle önceliğimizi doğalgaz faturalarına verdik” dedi.

“15 Şubat’tan önce kesilen abonelikleri açtırıyoruz”

Yapılacak yardımların suistimal edilmemesi için 15 Şubat 2021 tarihinden önce kapanan aboneliklerin faturalarının ödendiğini dile getiren Nahit Abak, “Burada hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetinin de suiistimal edilmemesi lazım. Bu nedenle 15 Şubat 2021 tarihinden önce gazı ve elektriği kesilen abonelerin faturalarını ödüyoruz. Vakıf olarak biz kimseye duyurmadan yaklaşık bir hafta önce üyelerimizin bağışlarıyla faturaları ödemeye başlamıştık” şeklinde konuştu.