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Bolu’da bisiklet hırsızı yakalandı

Bolu’da farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

BOLU 08.04.2021, 12:31
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Bolu’da bisiklet hırsızı yakalandı

Bolu’da farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da son 6 ay içerisinde Tabaklar, Bahçelievler ve Karaçayır mahallelerinden 5 kişinin bisikletinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.A. yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. S.A.’nın çaldığı bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.
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