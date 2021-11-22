Bolu’da 100’üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu

Korona virüsün aşısı Turkovac’ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100’üncü gönüllüye aşısı uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen korona virüs aşısı "TURKOVAC", faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentlerde 14 Ekim itibariyle gönüllülere yapılmaya başlandı. Ülke genelinde devam eden faz-3 çalışmalarında birçok vatandaş gönüllü olarak katılım sağlayarak, yerli ve milli aşıya destek verdi.

Türkiye genelinde bininci gönüllü alımı Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkovac Aşı Merkezi’nde geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Son olarak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ne gelen ve ismi açıklanmayan bir erkeğe 100’üncü gönüllü olarak 3. doz hatırlatma uygulaması Turkovac yapıldı.