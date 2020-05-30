Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Bolu Belediyesi, personel taşıyan 350 servisi dezenfekte etti

BOLU BELEDİYESİ EKİPLERİ, KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE KARŞI 350 S PLAKALI SERVİS ARAÇLARINI DEZENFEKTE ETTİ.

Bolu Belediyesi, personel taşıyan 350 servisi dezenfekte etti

BOLU BELEDİYESİ EKİPLERİ, KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE KARŞI 350 S PLAKALI SERVİS ARAÇLARINI DEZENFEKTE ETTİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:53
4 Okunma
Bolu Belediyesi, personel taşıyan 350 servisi dezenfekte etti

Bolu Belediyesi ekipleri, koronavirüs tehlikesine karşı 350 S plakalı servis araçlarını dezenfekte etti.

Bolu Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi kapsamında, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan gelen talep doğrultusunda, her gün binlerce işçinin kullandığı 350 “S” plakalı servis araçlarını kapsamlı olarak dezenfekte etti.

Başkan Fırat teşekkür etti

Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Belediyesi’nin şoför esnafının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Destekleri için Bolu Belediyesi’ne teşekkür eden Fırat, “Birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen Bolu Belediyesi her zaman bizim yanımızda oldu. Bugün de tahminen 300 civarında servis aracımızın ilaçlamasını yaptık. Yolcularımız artık güvenle araçları kullanabilirler. Bu desteğinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu’da, jandarma ekipleri yorgun düşen yavru geyiği elleri ile besledi
Bolu’da, jandarma ekipleri yorgun düşen yavru geyiği elleri ile besledi
Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti
Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti
Bolu’da 332 gram uyuşturucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Bolu’da 332 gram uyuşturucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim