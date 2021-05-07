Son Dakika
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor
Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.
BİTLİS 07.05.2021, 10:09
Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemi süresince maaşlarını bankalardan alamayan vatandaşların mağduriyetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğin koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca, PTT personeli ile emniyet ve jandarma personelleri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek maaşlarını kendilerine teslim ediyor" denildi.