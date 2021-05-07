banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu

Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.

BİTLİS 07.05.2021, 10:09
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemi süresince maaşlarını bankalardan alamayan vatandaşların mağduriyetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğin koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca, PTT personeli ile emniyet ve jandarma personelleri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek maaşlarını kendilerine teslim ediyor" denildi.
Yorumlar (0)
24°
açık