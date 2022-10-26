Vali Oktay Çağatay, OSB’de incelemelerde bulundu

İncelemelerine ilk olarak DAKA organizesinde Avrupa Birliği’nin sağlamış olduğu destek paketi ile yapımına başlanılan ortak kullanım atölyelerini ziyaret ederek başlayan Vali Oktay Çağatay, burada DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat’tan bilgiler aldı.

Vali Oktay Çağatay, daha sonra il özel idaresi himayesinde yaptırılan 2 tekstil fabrikasının devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların devam ettiği tekstil fabrikalarının bir aya kadar teslim edilmesi düşünülürken, faaliyete geçtiğinde ise iki fabrikada toplamda 750 işçi çalıştırılacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, incelemeleri sırasında Vali Oktay Çağatay’a çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Oktay Çağatay’a, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis OSB Müdürü Cihan Demir ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat da eşlik etti.