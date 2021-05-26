Vali Oktay Çağatay, Nur Yapı Tekstili ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde bulunan Nur Yapı Tekstili ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 600 kişinin çalıştığı firmanın üretim alanını, yemekhanesini ve depolama bölümlerini gezen Vali Çağatay, tekstil firmalarının Bitlis ekonomisi ve halkı için önemli bir sektör olduğunu ve bu sektöre gerekenden fazla değer vereceklerini vurguladı.

Nur Yapı Tekstilin sahibi Sıraç Nur’dan firmanın üretim kapasitesi, çalışma alanları gibi bilgiler alan Vali Oktay Çağatay, tekstil sektörünün Nur Yapı Tekstil için ve Bitlis geneli olarak artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Tekstil firmasını gezen Vali Çağatay, firmada çalışan işçilerle sohbet ederek onlara kolaylıklar diledi.

Tekstil firması gezisine Vali Çağatay’a Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Jandarma Komutanı eşlik etti.