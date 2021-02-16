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Vali Çağatay: "Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz" dedi.

BİTLİS 16.02.2021, 11:47
Vali Çağatay: "Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz" dedi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları Nursel Özdemir, Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Vali Çağatay, kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin ön plana çıkarılmasını, kurum amirlerine kılık kıyafet yönetmeliği ve mesai saatlerine riayet edilmesi, daire müdürlerine gelen vatandaşlara güler yüzle hizmet sunulmasını, kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerine uyulması gibi konularda uyarılarda bulundu. Vali Çağatay, halkın memnuniyetini ön planda tutan, vatandaş odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali Çağatay, kent genelinde korona virüs salgını ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının başarılı hizmet sunduklarını, bundan sonra da aynı şekilde hizmet sunacaklarına inandığını söyledi. Çağatay, ayrıca başarılarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz"

Vali Çağatay, "2020 yılında terörle mücadele de ilimizde çok önemli ve başarılı operasyonlar yürütüldü. Güvenlik kuvvetlerimizin bu başarılı operasyonları ile terörün beli kırıldı. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içerisinde de aynı şekilde sayısal olarak son terörist etkisiz hale getirilip yok edilinceye kadar bu mücadele ilimizin her köşesinde kararlılıkla sürdürülecektir. Askerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızın göstermiş oldukları başarılı operasyonlar sayesinde Bitlis ilimiz güvenlik yönünden adeta bir huzur kentine dönüştü diyebiliriz. Bu başarılı operasyonların başında olan başta İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürümüz Yaman Ağırlar olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"OSB’lerin yanındayız"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesi (OSB) hakkında da açıklamalar yaparak, şunları söyledi:

"İlimizde hızla devam etmekte olan OSB’mizin büyüyerek gelişmesi ve daha da büyümesi ilimizin kalkınması için çok önemli bir adım. 1. OSB’mizde yer kalmadığından 2. OSB’mizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki yıl bu dönemde 1. OSB’de yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilecek ve Bitlis’te işsizliği sorun olmaktan çıkarmak için elimizden gelen her şey yapacağız."

Kurum amirlerinin de söz aldığı toplantı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.
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