Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyüne mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı.

Adilcevaz’da iki gündür yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kışkılı köyünde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşması, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının bu sene erken yağdığını ifade eden Ertuğrul Yoldaşçı isimli çiftçi, “Bu sene kar erken yağdı. Köyümüz rakım olarak çok yüksek. Biz hayvanları bu günlerde meraya çıkartmasak, kış için sakladığımız yem ve samanımız hayvanlara yetmeyecek. Çünkü bizim köye bazen 4-5 metre kar düşüyor. Onun için tedbirli olmamız lazım” dedi.

Kar yağışına çok sevinen çocuklar ise “Her yağan kar bizim için bir eğlence oluyor. Çünkü burası bir kayak merkezi gibi. Sevinçle karşılıyoruz” ifadelerini kullandılar.