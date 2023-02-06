Tatvan’dan deprem bölgesine yardım eli

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından afet bölgesine destek için malzeme bağışı başlatıldı.

Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi, merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan şiddetli depremler sonrasında afet bölgesine destek için harekete geçti. Yıkımın meydana geldiği bölgelerdeki depremzedeler için Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde ihtiyaçlara yönelik malzeme bağışı başlatıldı. Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bağışta kaymakamlık, belediye, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ve yüzlerce vatandaş birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile battaniye, polar, çadır, tulum, ısıtıcı, termal içlik, mont, bot, eldiven, kuru gıda gibi çeşitli malzeme bağışında bulundu.

İvedilikle toplanan ihtiyaçlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklenerek bölgeye götürülmek üzere yola çıktı.