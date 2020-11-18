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Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kilitli parke yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BİTLİS 18.11.2020, 17:29
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Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kilitli parke yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hidayet, Esentepe, Aydınlar ve Pınarbaşı mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. İlçenin en büyük sorunu olan altyapının yenilenmesi ile tahrip olan yollar bir bir yenilenirken, yaşanan sorunlar da gideriliyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların güzel gitmesi ile ekiplerin aralıksız bir şekilde yol yenileme çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, “Çalışmalarımız yağışlar başlayana kadar devam edecek. Bu süreçte bizlere karşı anlayışlı davranan ve sabırla bekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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