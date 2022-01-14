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Tatvan’da “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” bilgilendirmede toplantısı
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı” bilgilendirmede toplantısı düzenledi.
BİTLİS 14.01.2022, 15:46
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı” bilgilendirmede toplantısı düzenledi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya tarafından Covid-19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve JICA işbirliği ile uygulamaya koyulan programın detayları anlatıldı.
Gerçekleştirilen sunum sonrasında ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı.