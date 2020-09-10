Tatvan’da korona virüs denetimi
BİTLİS'İN TATVAN İLÇE KAYMAKAMI TEKİN ERDEMİR VE TATVAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EMİN GEYLANİ DENETİM EKİBİYLE BİRLİKTE İLÇEDE YÜRÜTÜLEN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE KATILARAK, ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZA MASKE, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME VE UYARILARDA BULUNDULAR.
Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani denetim ekibiyle birlikte ilçede yürütülen korona virüs denetimlerine katılarak, esnaf ve vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.
İlçe genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla sürdürülen korona virüs ile mücadele denetimleri aralıksız devam ediyor. Kaymakam Tekin Erdemir ve Başkan Geylani bu kapsamda yürütülen denetimlere katılarak, bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Denetim kapsamında ziyaret ettiği esnaflara ve yolda karşılaştığı vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Kaymakam Erdemir ve Başkan Geylani hep birlikte kurallara uyarak ancak salgınla mücadelede başarıya ulaşılabileceğine dikkat çekti.
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