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Tatvan’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan araç kaza yaptı; kazada 2 kişi yaralandı.

BİTLİS 26.09.2021, 23:40
Tatvan’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan araç kaza yaptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İstikametinden Van istikametine seyir halinde olan Alper Akarca yönetimindeki 46 ABK 575 plakalı araç, Tatvan Koyluca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Şoför Alper Akarca ve yanındaki Abdulkadir Akarca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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