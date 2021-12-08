Tatvan’da “Kırsal Kalkınma Destekleri” toplantısı düzenlendi

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde “Kırsal Kalkınma Destekleri” kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine Yönelik Hibe Başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda yatırımcı, girişimci ve girişimci adayı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, tarımın ve sağlanan desteklerin önemine dikkat çekerek, başarılı çalışmalarından ötürü Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ise müdürlük olarak yürüttükleri çalışmalar ve çalışmaların son durumlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Toplantının devamında ise Tarım ve Orman Şube Müdürü Özgür Umut Ayaz tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 2021-2022 başvuru dönemi ve uygulama usul ve esasları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Düzenlenen toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.