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Tatvan Elit Spor şampiyon oldu

Bitlis’in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan Elit Spor, Voleybol Bölgesel Ligi şampiyonu oldu.

BİTLİS 12.06.2021, 17:05
Tatvan Elit Spor şampiyon oldu

Bitlis’in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan Elit Spor, Voleybol Bölgesel Ligi şampiyonu oldu.

İkisi Tatvan’dan olmak üzere toplam 4 takımın mücadele ettiği ligde üst üste başarılı sonuçlar alan Tatvan Elit Spor Voleybol Takımı, 2. Lig yolunda zorlu bir virajı daha geride bıraktı. Büyük bir başarı elde ederek ligi şampiyon olarak tamamlayan Tatvan Elit Spor, yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, takımın 2’nci lige yükseleceğine inandıklarını ifade ederek, "Takımımız, 2. Lig yolunda gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Ligi yenilgisiz olarak tamamlayıp şampiyon oldu. Ben başarılarından ötürü takımımızı tebrik ediyor, katkı sunan Tatvan Kaymakamımıza ve Tatvan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah takımımızın bu başarı serisi, 2. Lige yükselme maçlarında da devam edecek ve bu maçların sonunda da inşallah takımımız yeni sezonda 2. Lige yükselmiş olacak. Ben şimdiden takımımıza başarılarının devamını diliyor, tekrardan tebriklerimi iletiyorum" dedi.
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