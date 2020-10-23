Tatvan Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası arasında protokol

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi arasında “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı.

Tatvan Belediyesi, kentte “sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi” amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odaları ile işbirliğine giderek “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü yaptı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Geylani, “Bugün Tatvan Belediyesi ile TMMOB’a bağlı odalar arasında protokol imzaladık. Bu protokolün asıl amacı, mesleki ve teknik konularda işbirliği yapabilmektir. Aynı zamanda kurumlar ve odalar arasında istişare sürecini kalıcı hale getirebilmektir. Oda başkanlarımızla görüştük, mutabık kaldık. Bundan sonra inşallah daha sıkı bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve TMMOB Van Şube Başkanı Barış Kartal, “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolünü” imzaladı.

Tatvan Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TMMOB Van Şube Başkanı Barış Kartal, TMMOB Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ortakçı ve TMMOB Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Tekinyer katıldı.