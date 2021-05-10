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Tam kapanma kurallarına uymayanlara 329 bin 555 lira ceza

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde uygulanan tam kapanma kurallarına uymayan 95 kişiye 329 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

BİTLİS 10.05.2021, 15:33
Tam kapanma kurallarına uymayanlara 329 bin 555 lira ceza

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde uygulanan tam kapanma kurallarına uymayan 95 kişiye 329 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan tam kapanma kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunarak izin belgelerini sorgulayan ekipler, tedbirlere uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Kent genelinde birçok noktada denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşların kurallara riayet etmesi için çalışmaları sürdürüyor.

29 Nisan’dan bu yana ’tam kapanma’ sürecinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 95 kişiye toplamda 329 bin 555 lira, 9 iş yerine 31 bin 221 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs sabahına kadar ekipler, sıkı denetimlerini Tatvan genelinde sürdürecek.
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