Sosyolog Palabıyık: "Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı’na desteğini ilan etmelidir"

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, bölgede etkili olan Hür Dava Partisi’nin siyasal yönelimine dikkat çekerek, “Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı’na olan desteğini ilan etmelidir” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyolog Adem Palabıyık, “2023 seçimlerine yaklaşırken, özellikle bölgede HDP’nin ortaya koyduğu vizyonun, ülkenin lehine olmadığını görebiliyoruz. Tabi ki bunun belirli sebepleri var, çünkü HDP, örgütün belirlediği yolda emin adımlarla ilerliyor. Terör politikası üzerinden yürüttüğü siyaset HDP’nin her bir tarafını çevrelemiş ve HDP bunu devam ettirerek bölgeden oy alabilmenin hesabını yapıyor. Bunu yaparken de, Millet İttifakı’ndan istediklerini alabilmeyi de arzuluyor. Çünkü elinde başka bir koz kalmadı, sadece Demirtaş mağduriyeti üzerinden siyasi kazanç elde edemeyeceğini biliyor. İşte tam bu noktada, bölgede etkili olan diğer bir siyasal partinin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarının şehit edilmesi ile başlayan süreci kan davasına çevirmeyen ve halkı sükûnete davet eden Hür Dava Partisi’nin, bir an önce Cumhur İttifakı’na desteğini açıklamasını bekliyorum. Çünkü Hüda-Par’ın, Millet İttifakı ile zaten sosyolojisi uyuşmuyor. CHP ve HDP’nin olduğu bir ittifakın parçası olmak Hüda-Par’ın tabanının da kabul etmeyeceği bir realitedir. Parti yetkilileri de bu realiteden muhakkak haberdardır. HDP ile bölgede ciddi sorunlar yaşayan Hür Dava Partisi’nin bölgedeki birçok gelişmeden haberdar olduğunu ve takip ettiğini de biliyoruz. Aktif siyaset içinde olan ve bölgede etkili olan Hür Dava Partisi’nin, özellikle Diyarbakır, Hakkari, Van, Batman, Muş ve Bingöl gibi illerde de etkin olduğunu biliyoruz. Elbette Hür Dava Partisi’nin de iktidara iletmek istediği birkaç temel sorun mevcuttur ve bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar da değildir. Bu sebepten Cumhur İttifakı ile kurulabilecek bir dirsek teması Hür Dava Partisi’nin, Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasını sağlayabilir” dedi.

"Millet İttifakı ile sosyolojisi uyuşmuyor"

Hür Dava Partisi’nin Millet İttifakı ile sosyolojisinin uyuşmadığını ifade eden Palabıyık, “Özellikle tarihsel ve toplumsal hafıza bağlamında bölgede yaşanan olaylar ile CHP ve HDP bölgedeki varlığı taban tabana zıt duruyor. Konu sadece Kürt olgusu ile alakalı değil aynı zamanda İslam ile de kavgalı olan bu iki parti, Hür Dava Partisi’nin siyaseti ile uzaktan yakından ilişkilendirilemez. PKK’nın özellikle 90’lı yıllarda Müslüman Kürtlere karşı giriştiği yok edici teröristçe eylemler birçok ailenin canını yaktı, PKK o yıllarda birçok cami imamını ve din insanını katletti. Bunu bütün bölge halkı biliyor. Tabi bunun yıllar öncesinde bir de CHP’nin yaptıkları var. Bölge medreselerine verdikleri zararı yabancı devletler dahi veremedi. Birçok alim idam edildi, sürgüne gönderildi ve boşalan alanlar modernlik kisvesi altında ucube yeniliklerle doldurulmaya çalışıldı. Ama halk inancından vazgeçmedi, bölge alimlerine sahip çıktı ve hamdolsun şu an birçok medrese hala aktif olarak görevine devam etmektedir. Örneğin, Bitlis’in Nurs köyünde doğan Said Nursi’ye karşı modern Cumhuriyet’in aldığı tavır hala bölge halkının zihnindedir ve unutulmamıştır. Tüm bunlar hala güncelliğini korurken, Hür Dava Partisi’nin Millet İttifakı ile yan yana olması asla düşünülemez. Sosyolojisinin uyuşabileceği tek parti ise AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.