Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyonun artık bir zorunluluk haline geldiğini ve PYD/YPG’ye karşı verilecek mücadelenin hem düzeni sağlamak hem de İslam’ı korumak için yapılması gerektiğini belirterek, “Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon ülkemiz için Kızıl Elma’dır” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyonun özellikle NATO sürecinde önemli olduğunu ve hem PYD’nin hem de PKK’nın bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Palabıyık, “NATO süreci bize önemli bir fırsat verdi. Özellikle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin görüşüldüğü günlerde ülkemizin siyaseti belirleyici bir rol oynuyor. Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirme planları anlaşıldı ve şu an Sayın Cumhurbaşkanımız bu oyunu gördü. Suriye operasyonu ile de bu oyunu bozacak inşallah. Çünkü Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin desteklediği terör unsuru, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’e verdiği destek ile ilişkilidir. ABD, bir taraftan terör unsurlarını desteklerken öte taraftan da terörist isimlerin İsveç’te ağırlanmasını sağlıyor. ABD bu yolla, hem terörü destekliyor ve suçlanmaktan paçayı kurtarıyor hem de terör destekçilerine yaşam alanı olarak İsveç gibi ülkeleri sunuyor, böylece, NATO’nun dengesini değiştirme çabasına da girişebiliyor. Lakin şu an tüm dengeler ülkemizin lehine değişmiş görünüyor, çünkü Türkiye PYD/YPG kartını açık biçimde masaya koydu ve karşı tarafın hamlesini bekliyor. Ülkemizin operasyonu hem NATO için hem de ABD için önemli bir denge bozucu unsur olarak ortaya çıkacaktır ve böylece Türkiye’siz hiçbir şeyin yapılamayacağı daha net anlaşılacaktır. Oluşacak yeni düzende masada olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ayrıca Türkiye, İslam’ın Suriye’nin kuzeyinde yeniden güçlenmesinin de teminatıdır. Bu sebepten Suriye’nin kuzeyi temizlenmelidir" diye konuştu.

“Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon ülkemiz için Kızıl Elma’dır”

Kızıl Elma ülküsünün önemli bir bağlamının olduğunu ve ülkemiz için olmazsa olmaz bir amaç barındırdığını sözlerine ekleyen Palabıyık, “Kızıl Elma bir ülküdür ve bu ülkü devletimizin önemli amacına gönderme yapar. Türkiye, kendi bölgesinde ve diğer Türk devletleri nezdinde önemli bir yere sahiptir. Kızıl Elma bir amaçtır ve bu amaç ülkemizin geleceğine işaret eder. Bağımsızlık, güçlülük, stratejik siyaset ve ekonomik liderlik gibi kavramlar bu ülküler arasındadır. Kızıl Elma, her bir alanda temel ülküdür ve en üst niteliğe işaret eder. Zaten bu sebepten savaşlarda Kızıl Tuğ’lar en öne saflardadır. Suriye ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri birbirlerinden ayrı değildir ve ülkemiz için bölgesel bir Kızıl Elma niteliği taşımaktadır. Buradaki asıl amaç, sınırdaki terör tehdidini yok etmek ve Suriyeli kardeşlerimizi evlerine geri göndermektir. Böylece devletimiz, geleneğini de koruyarak orada yaşayacak kardeşlerimize de kol-kanat gerecektir. Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir” dedi.