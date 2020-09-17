Otizmli mülteci çocuklar için resim sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde açılan “Yeryüzü Kubbeleri” adlı resim sergisinden elde edilecek gelir, otizmli mülteci çocuklar yararına kullanılacak.

Ahlat Park AVM’de Yazar Nevin Erdem tarafından açılan ve bir hafta açık olacak resim sergisinden elde edilecek gelirle otizmli mülteci çocuklara yardım yapılacak. Semerkand adıyla bir kitap yazdığını ve yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Semerkand, Belh ve Ahlat’taki kümbet, kubbe ve motiflerden esinlenerek yapmış olduğu resimlerden “Yeryüzü Kubbeleri” isminde bir sergi açtığını ifade eden Erdem, açmış olduğu sergiyle birlikte hem insanlara bu tarihi yapılar hakkında bilgi verdiğini hem de satılan tabloları güzel bir amaç için kullanacaklarını belirtti.

Açtığı sergi hakkında gazetecilere açıklama yapan Nevin Erdem, “Yeryüzü Kubbeleri adıyla çeşitli çizimler yaptım. Semerkand, Belh ve Ahlat şehirlerini çok büyük bir ilim, felsefe, matematik ve astroloji ile ilgili buldum. Tarihi kümbetler ve camiler mimari özellikleriyle oldukça ilgi çekici. Bu nedenle Anadolu kilim motifleriyle yani duygu diliyle ifade etmek istedim. Bu serginin ilkini Ahlat’ta açtım. Pandemi nedeniyle kısıtlı olmasına rağmen ilgi gördük. Buradan elde ettiğim geliri otizmli mülteci çocuklara bağışlayacağım. Ekim ayında Malazgirt’te sergimiz açılacak. Daha sonra ise sergiyi Türkmenistan’da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde açmayı düşünüyorum. Buradaki sergimize katkılarından dolayı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’a ve Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşlar ise serginin oldukça güzel olduğunu belirtti. Sergiyi gezen vatandaşlardan Güven Ayber, “Kendisini bu cesurca hareketinden dolayı kutluyoruz. Bu pandemi zamanı bu sergiyi açmak kolay bir iş değil. Birde arkadaşımız Ahlat’ın Anadolu’nun kapısı Türklüğün tapusu olan ve o dönemde 3 büyük şehirden biri olan Semerkand, Belh ve Ahlat’ı aynı motif ve desenler içinde göstermeye çalışmış. 3 şehrin birbirinin devamı olduğunu ifade etmiş eserlerinde. Hem kendisinin Ahlatlı olmayışına rağmen tarihi eserlere yatkınlığını gösteriyor bu sergi. Anadolu motiflerini bu eserler üzerlerinde daha modern bir anlayışla anlatmaya çalışmış. Güzel çalışmalar, kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.