Nazik Gölü’nde kaçak avlanan 425 kilogram balığa el konuldu

"Kesin Korunacak Alan" ilan edilen ve av yasağı bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nde, kaçak avlandığı tespit edilen 425 kilogram balığa el konuldu.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Kasım 2021 günü Bitlis ili Ahlat ilçesinde bulunan koruma altındaki Nazik Gölü’nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı alınması üzerine, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilburnu-Nazik köy yolu üzerinde yapılan kontrolde, bir kamyonette 425 kilo inci kefali balığı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 425 kilo inci kefal balığı, Ahlat İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmiş, yasak avlanma yapan şüpheliye ise bin 854 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanmıştır” denildi.