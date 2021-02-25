Kaymakam Yelek’ten hasta ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hasta ziyaretleri kapsamında Süttaşı köyünde ikamet eden Şirin Görken’i evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görken ile yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, “Ziyaretlerimizin temel amacı, hasta vatandaşlarımız ve yakınlarını ev ortamında ziyaret ederek, dert ve sıkıntılarına ortak olmaktır. Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissettirerek, sorun ve taleplerini dinleyip imkânlar ölçüsünde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastamıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.