banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Kaymakam Yelek emniyet mensuplarını kabul etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Polis haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile emniyet görevlilerini makamında kabul etti.

BİTLİS 09.04.2021, 15:01
1
Kaymakam Yelek emniyet mensuplarını kabul etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Polis haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile emniyet görevlilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplumumuzun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için geceli gündüzlü çalışan emniyet personelimiz, en temel hizmeti yaparak, hizmetlerin en kutsalını yerine getirmektedir. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıldönümünde, emniyet teşkilatında görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu