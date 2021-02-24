Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köy yolunda zorlu çalışma

Bitlis’in Hizan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Karlıtepe köyü yolunda çalışma yürütüyor.

Bitlis’in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, kardan kapanan köy yollarının açılması için yoğun mesai harcıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu dağların dik yamaçlarında karla mücadele eden ekipler, kentte yolu kapanan son köye ulaşımın sağlanması için çaba gösteriyor.

Hizan İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, ilçeye bağlı Karlıtepe köyünde ekiplerin zor şartlarda karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade etti. 3 gündür köy yolunu açtıklarını söyleyen Gönder, “Şu anda kapalı olan son köyümüz olan Karlıtepe köyünde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burası 2 bin 500 rakımlı yüksek bir köyümüz. 3 metreden fazla kar var. Ekiplerimiz gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Köy sakinlerinden Gökçe Ercel ise köye tatil için geldiğini belirterek, “Yollar kapanınca burada kaldık. Okulumuza gidemiyorduk. Sağ olsun yolu açtılar” ifadelerini kullandı.