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Kamyonla motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Bitlis’in Güroymak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
BİTLİS 27.05.2021, 13:01
Bitlis’in Güroymak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, D-300 karayolu üzerindeki Barış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CAZ 43 plakalı kamyon ile Murat Özen yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.