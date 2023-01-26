Kalp hastası Berivan uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

16 yaşındaki kalp hastası Berivan Aydemir, uçak ambulans ile Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Bitlis Devlet Hastanesine akut romatizmal ateşe bağlı kalp yetmezliği tedavisi için giden Aydemir, tedavisinin tamamlanması için Ankara’ya sevk edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yatağa bağımlı akut romatizmal ateşe bağlı kalp yetmezliği bulunan 16 yaşındaki Berivan Aydemir’in acil tedavisi için İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray’ın koordinasyonunda uçak ambulans ayarlanıp Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi” denildi.