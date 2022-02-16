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İngiliz turistler Bitlis’e hayran kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi ziyareti kapsamında Bitlis’e gelen İngiliz turist kafilesi, kentin tarihi ve turistik yerlerine hayran kaldı.

BİTLİS 16.02.2022, 10:34 16.02.2022, 10:42
İngiliz turistler Bitlis’e hayran kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi ziyareti kapsamında Bitlis’e gelen İngiliz turist kafilesi, kentin tarihi ve turistik yerlerine hayran kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesini gezmek üzere bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik İngiliz turist kafilesi, gezi programları kapsamında Bitlis ve ilçelerini gezdi. Türk rehberler eşliğinde Vangölü Ekspresi ile Tatvan’a gelen grup, Tatvan ilçe sahili ve ilçe merkezini gezdikten sonra Ahlat ilçesine geçti. Ahlat’ta bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezen turist kafilesi daha sonra il merkezine geçti. İldeki tarihi ve turistik alanları da bir bir gezen grup, Bitlis’te bulunan Tarihi Paşahan Han’da ise Bitlis’in meşhur kebabı olan büryan kebabından tattı. Günü doya doya geçiren İngiliz turistler gördükleri güzelliklere hayran kaldı. Gündüz kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezen kafile akşam ise Tarihi Paşahan Han’da düzenlenen müzikli yöresel yemek programıyla gönüllerince eğlendi.

Turist kafilesine rehberlik eden Sally Glover, kafile üyelerinin kenti çok beğendiğini söyledi. Grup üyelerinin tamamının Bitlis’e ve bölgeye ilk defa geldiğini anlatan Glover, grup üyelerinin tekrardan kente gelmek istediklerini ifade ettiklerini kaydetti.

Grubu ağırlayan Tarihi Paşahan Hanı işletme sahibi İbrahim Solmaz ise turistlerin hem kentin güzelliğine hem de büryan kebabı başta olmak üzere yöresel yemeklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Turist kafilesinin tarihi hana da ayrı bir ilgi gösterdiklerini kaydeden Solmaz, “Bitlis’te 1500’lü yıllarda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yapılan tarihi Papşen Hanı; Paşahan adıyla kafe, restoran ve kahvaltı salonu olarak hizmet vermektedir. Bu akşam burada ağırladığımız misafirler İngiltere’den ilimizi görmeye gelen turist grubudur. Biz Bitlisliler olarak misafirperverliği çok severiz ve kendilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendileri ilk defa Bitlis’e geliyor ve hana girdiklerinde buranın tarihi dokusuna hayran kaldılar. Biz elimizden geldiğince ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına önem vermekteyiz. İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri her zaman ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.

Kafile üyeleri, hayran kaldıkları Bitlis’e yeniden gelip detaylı şekilde gezmek istediklerini ifade ettiler.

#ingiliz turist kafilesi #doğu anadolu bölgesi #Bitlis #ingiliz turist
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