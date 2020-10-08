Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı
BİTLİS HİZAN’DA KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI
Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Sağlık Müdürü Ensar Kızıldağ ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı. Kaymakam Yelek, denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyerek, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde sosyal mesafeye ve maske-eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında vatandaşlarımıza bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
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