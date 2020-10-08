banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa ne ceza verildi?
İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa ne ceza verildi?
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı

BİTLİS HİZAN’DA KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI

BİTLİS 08.10.2020, 15:35
2
Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Sağlık Müdürü Ensar Kızıldağ ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı. Kaymakam Yelek, denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyerek, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde sosyal mesafeye ve maske-eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında vatandaşlarımıza bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2