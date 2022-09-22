Hizan’da arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzde 70 hibe destekli 25 arıcıya 625 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ilçede ‘arıcılık destekleri programı çerçevesinde’ yüzde 70 hibe destekli 25 arıcıya 625 adet arı kovanı, 25 adet güneş paneli, 25 adet arıcı çadırı ve 25 adet mini buzdolabının dağıtımı gerçekleştirildi. Arı kovanı dağıtımı için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Orhan Durmaz ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdoğen tarafından Hizan’da yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirme konuşmaları yapıldı. Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Nurhalil Özçelik, “DAP desteği ile bugün 25 kardeşimize 625 adet arı kovanı ve yaşam malzemelerini verdik. Bu projelerle ilçemizdeki arı yetiştiricilerine her geçen gün ciddi destekler sağlanmakta. Hedefimiz ilçemizi tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere ulaştırmak. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Projeden yararlanan vatandaşlarımıza bol bereketli ve kazançlı yıllar dilerim” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Doğu Anadolu Projesi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.