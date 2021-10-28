Hizan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 98. yıl dönümü münasebeti ile çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi. Düzenlenen Çelenk sunma törenine Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.