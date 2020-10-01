Hizan Kaymakamı Yelek, güvenlik korucularını ziyaret etti
BİTLİS HİZAN KAYMAKAMI MUHAMMED İKBAL YELEK, PANOR DAĞI KORUCU ÜS BÖLGESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile birlikte Panor Dağı Korucu Üs Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek, bölgedeki mevzileri de gezerek nöbet tutan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti. Kaymakam Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar’dan güvenlik korucularının faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Kaymakam Yelek, gece ve gündüz olmak üzere tüm iklim koşullarında görev yapan güvenlik korucularına teşekkür ederek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece - gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük" dedi.
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