Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen hafızlık proje okulu kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde eğitimini tamamlayan 3 öğrenci ödüllendirildi.

Hafızlık proje okulu kapsamında Ahlat Müftülüğüne bağlı Amine Hatun Hafızlık Kız Kur’an Kursunda eğitim alan 12 kız öğrenciden 3’ü hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ve velilerini makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı hafızları tebrik etti.

Makamında bir süre hafızlarla sohbet eden Kaymakam Dağ, hafız öğrencilere tablet hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Hafız öğrenciler ise ilgi ve alakalarından dolayı Kaymakam Dağ’a teşekkür etti.

Ziyarette Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık da hazır bulundu.