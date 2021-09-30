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Güroymak’ta silajlık mısır hasadı devam ediyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde silajlık mısır hasadı devam ediyor.

BİTLİS 30.09.2021, 15:04
Güroymak’ta silajlık mısır hasadı devam ediyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde silajlık mısır hasadı devam ediyor.

Güroymak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle üretimi artan silajlık mısır hasadına devam ediliyor. Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve kaba yem ihtiyacının çeşitlendirilerek karşılanması kapsamasında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özellikle bölgemizde alet ekipman eksikliğini gidermek ve mekanizasyonu artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce ekilişi yapılan silajlık mısır alanlarında makine ekipman desteği verilerek önder çiftçi profili desteklenmiştir. Ayrıca silajlık mısır hasat makinesi desteği veren kardeş ilçemiz olan Muş’un Hasköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Silajlık mısır; ekilişinden hasadına kadar ve silaj yapım aşamalarında teknik destek ve bilgilendirmemize devam edeceğiz" denildi.

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