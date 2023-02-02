Güroymak’ta öğrencilere ücretsiz yemek desteği

Bitlis’in Güroymak ilçesinde şubat ayı itibariyle ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak öğrenci sayısının 4 bin 806 olacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kademelerinde "Ücretsiz Yemek Hizmeti" hayata geçirildi. Ülke genelinde projeden yararlanan 1.8 milyon olan öğrenci sayısı 5 milyon öğrenciye yükseltildi. Bitlis’in Güroymak ilçesinde de 6 Şubat itibariyle 4 bin 806 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği kaydedildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu ücretsiz yemek hizmeti projesi ile ülke genelinde 5 milyon öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunulacak. İlimiz genelinde tüm okul öncesi öğrencilerimiz bu fırsattan istifade edecek. Eğer köylerde ana sınıfı varsa oradaki öğrencilerimize de yemek verilecek. Yine yatılı bölge okullarında gündüz okuyan öğrencilerimiz var onlarda ücretsiz yemek vereceğiz. İlimiz genelinde 6 Şubat’tan itibaren 32 bin 643 öğrencimiz ücretsiz yemeklerden istifade edecektir. Güroymak ilçemizde ise 4 bin 806 öğrencimize ücretsiz yemek vereceğiz. Ücretsiz yemek vermeden önce burada hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren öğretmenevimizde öğrencilerimize ücretsiz yemek çıkarmadan önce son incelemeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta öğrencilerimizin yemek yediği bir alanda birlikte olacağız" dedi.

Güroymak Öğretmenevinin yemekhane bölümünde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Şube Müdürü Asef İşbiter eşlik etti.