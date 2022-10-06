Güroymak’ta hayvan aşılama çalışması

Bitlis’in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap, veba ve brucella gibi hastalıklara karşı aşılama çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, erken dönemde küçükbaş hayvan aşılamalarına yoğunluk verildiği belirtilerek, "Hazırlanan aşılama programına göre tüm aşılamalar zamanında ve eksiksiz yapılacaktır. Hayvan hastalıklarıyla etkili mücadele için işletme, köy ve ilçe aşılama oranı yüzde 85 olmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan şap aşılama uygulaması zorunlu olup, aşılama yaptırmayan üreticilere cezai işlem uygulanır. Aşı etkenli anaflaktik şok ve yavru atma durumlarında hayvan tazminatları bakanlığımızca ödenir" denildi.