Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti üreticilerle bir araya geldi

Bitlis’in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, Gölbaşı beldesinde üreticilerle bir araya geldi.

Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin emeğinin ve alın terinin kâra dönüştüğü profesyonel tarım modelini tüm üreticilere benimsetmek için çalışmalar devam ettikleri belirtilerek, “İlçede manda ve sığır ürünlerini işleme ve hak edilen marka değerine kavuşturmak için işletme sahipleri ve muhtarlarla görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede, eksiklikler hakkında bilgi edinilerek talepler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde Gölbaşı beldesindeki süt toplama merkezini en kısa sürede faaliyete geçirip, bölgedeki süt ürünlerini işlemeye yönelik karar alınmıştır. Bundan sonraki çalışma ise Değirmen köyündeki tesisi faal hale getirerek Günkırı beldesi ve diğer mahallelerdeki süt ürünlerini değerlendirip bölge çiftçisinin kazancını artırma şeklinde olacaktır” denildi.