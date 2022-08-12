Güroymak Belediyesi üç yeni aracı filosuna kattı

Bitlis’in Güroymak Belediyesi araç envanterine kazandırdığı üç aracı düzenlenen törenle hizmete aldı.

Güroymak Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerine devam ederken bir yandan da araç filosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, üç yeni hizmet aracını araç filolarına kattıklarını belirterek, “İki adet çift kabinli pikap belediye bütçesinden karşılanarak alındı. Yangın söndürme ve sulama işlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet hizmet aracı ayrıca hediye edildi. Yeni alınan araçlar birçok hizmette kullanılacak. Bu hizmetleri yaparken daha verimli, hızlı ve kaliteli iş yapmak adına araç filomuza ihtiyacımız olan yeni araçları aldık. Hizmet ağını genişleterek daha kaliteli, daha güzel hizmet verilmesi açısından araçları bünyemize katmaya devam ediyoruz.

Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Güroymak Belediyesi makine ikmal sahasında gerçekleştirilen törene Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, belediye birim müdürleri, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.