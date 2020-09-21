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Dkmp ekipleri tarafından avcılar kontrol edildi

BİTLİS DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİNİN AVCILARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

BİTLİS 21.09.2020, 08:42
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Dkmp ekipleri tarafından avcılar kontrol edildi

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 35 avcı kontrol edildi. Yetkililer, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde personeline eşlik eden Ahlat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

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