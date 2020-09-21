Dkmp ekipleri tarafından avcılar kontrol edildi

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 35 avcı kontrol edildi. Yetkililer, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde personeline eşlik eden Ahlat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.