Depremden esinlenerek ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitap çıkardı
BİTLİS (İHA) – Van’da 2011 yılında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremden esinlenen öğretmen, ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitabını çıkardı.
BİTLİS (İHA) – Van’da 2011 yılında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremden esinlenen öğretmen, ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitabını çıkardı.
23 Ekim 2011 Van depreminin Erciş ve Adilcevaz ilçelerinde yıkıma ve ölüme yol açtığını ifade eden Ayfer Demirtaş, bu dönemde kendisi gibi yeni atanan 68 öğretmenin depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Depremden sonra Adilcevaz’ın en çok etkilenen köylerine gidip depremzede çocuklarla gönüllü çalıştığını anlatan Demirtaş, “Onların yaşama sevinçlerinden, umut dolu olmalarından, hayallerinden çok etkilendim. Yıllar geçip anne olduktan sonra çocuk edebiyatı ile tekrar tanıştım. Nitelikli eserleri araştırıp çokça okudum. Çocuk edebiyatı atölyesine katılıp kendim de yazmaya başladım. ‘Yeraltı Canavarı’ kitabım, bu çalışmaların sonucudur. Kitabımda deprem gerçeğini bir çocuğun gözünden anlattım. Deprem bir doğa olayı ancak onu insan hatası afet yapıyor. Kocaeli, Van, Elazığ ve İzmir’de aynı acıları çaresizce yaşayıp durduk. Bu son olsun istiyorum. Yıkımın da insan hatası olduğunu öğrenen çocuğun aynı hataları yapmayacağını umut ediyorum” ifadelerinde bulundu.‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitabının iki ay önce çıktığını açıklayan Ayfer Demirtaş, yeni yayınlarının da hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12