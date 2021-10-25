banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

ÇGD’den BİGACEM Başkanı Aygül’e ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül’e "Yerel Medya" ödülü verildi.

BİTLİS 25.10.2021, 12:04
ÇGD’den BİGACEM Başkanı Aygül’e ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül’e "Yerel Medya" ödülü verildi.

ÇGD tarafından düzenlenen ve korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreni çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Bu yıl 16 dalda toplam 22 gazetecinin ödüle layık görüldüğü organizasyonda bir ödül de Bitlis’e geldi. İmza attığı başarılı haberler ve usta gazeteciliği ile adından söz ettiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Bitlis News Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, ÇGD tarafından "Yerel Medya" ödülüne layık görüldü.

Ankara’daki törende ödülünü ÇGD Bursa Şube Yöneticisi yöneticilerinden Onur Fidansoy’dan alan Aygül, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilik mesleğinin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde yılın başarılı gazetecileri arasında yer almanın kendisini motive ettiğini belirten Aygül, "Gazetecilik ödülleri zorlu meslek hayatımızda bizler için ciddi bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Seçici kurulun böyle bir karar vermesi ve ülkenin en ciddi gazeteci meslek örgütlerinden olan Çağdaş Gazeteciler Derneğinin bu ödüle layık görmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Ödülümü mesleğe yeni başlayacak, ancak farklı sebeplerle tereddütleri olan, tereddütlerinden dolayı mesleğe hiç başlamama kararı almak zorunda kalan gazeteci adaylarını motive etmek için onlara ithafen alıyorum" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2