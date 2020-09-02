Bitlis’teki okulların tümü depreme dayanaklı olarak onarıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte depreme dayanıksız okul olmadığını söyledi.

Güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı 8 Ağustos İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, öğretmenlerle de bir araya geldi. Okulun standartların üstünde onarılıp güçlendirildiğini belirten Vali Oktay Çağatay, 9 ayrı okulda bu yıl güçlendirme ve onarım çalışması yaptıklarını ifade etti. Vali Çağatay, Bitlis’in Türkiye standartlarının çok altında sınıf mevcudu ve Türkiye’nin en fazla yatılı bölge ortaokulu (YBO) öğrencisine sahip olduğunu söyledi. Vali Çağatay, “8 Ağustos İlk ve Ortaokulunun önündeyiz. Bu okullar aynı bahçe içerisinde yer alıyor. Toplam 540 öğrencili bir okul. Bu okulumuzun özelliği, bu yıl depreme dayanıklılık açısından elden geçirildi. Çok güzel görüntü ve sağlamlığa kavuştu. Bu bina ile beraber Bitlis’te bu yaz pandeminin oluşturduğu boşluktan da faydalanarak 9 tane binamızı 9 milyon 400 bin ödenek kullanarak depreme tamamen dayanıklı hale getirdik. Bitlis bu konuda çok şanslı. Toplam 740 binamızın içerisinde şu anda depreme dayanıksız bina vardır diyemeyiz. Tamamen temizledik. Pandemi süreci ile beraber Türkiye sıkıntılı bir dönem geçirdi. Öğrencilerimizin o seslerini bugün duyamıyoruz. Gönlümüzden geçen odur ki 21 Eylül’de ilk ders zilini beraber çalarız. Çocuklarımızla birlikte okullarımıza hep birlikte kavuşuruz. Bitlis’in özelliği, Türkiye’nin en fazla YBO öğrencisine sahip olmasıdır. Toplamda 18 bin öğrenci ile Türkiye’de en fazla yatılı bölge ortaokulu öğrencisine sahibiz. Biz bu okullarımızın tamamını da pansiyonlarını, eğitim binaları, diğer sosyal etkinlik alanları da elden geçirdik. Başta Milli Eğitim Müdürü olmak üzere ekipteki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bizzat okullardaki çalışmaları takip ederek bizleri son derece memnun etmişlerdir. Türkiye’deki bütün öğretmen ve öğrencilerimize eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis’te sınıf ortalamalarının 23-27 arasında değiştiğini de belirterek, “Burada hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrenci sayısından bakıldığında, Türkiye’nin en fazla hayırsever sayısına sahibiz. Bu da Bitlis’imize çok yakışıyor. Hayırseverlerimizin tamamına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.