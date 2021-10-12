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Bitlis’te ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser başkanlığında gerçekleştirilen ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda kentte yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

BİTLİS 12.10.2021, 12:38
Bitlis’te ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser başkanlığında gerçekleştirilen ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda kentte yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Bitlis’te 4’ncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Baysal başkanlığında gerçekleştirildi. Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

2021 yılında farklı sektörlerde mevcut 297 proje için ayrılan bütçenin 5 milyar 474 milyon 405 bin 301 TL olduğu aktarılan açıklamada, en çok projenin ise ulaştırma ve haberleşme alanında olduğu ifade edildi.

Toplantı daha sonra yatırımcı il ve bölge müdürlerinin yatırımlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı.

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