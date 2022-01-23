Son Dakika
Bitlis’te hamile ve engellilere kar tatili
Bitlis genelinde kar yağışından dolayı hamile ve engelliler 1 gün idari izinli sayılacak.
BİTLİS 23.01.2022, 22:36
Bitlis genelinde kar yağışından dolayı hamile ve engelliler 1 gün idari izinli sayılacak.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.