Bitlis’te hamile ve engellilere kar tatili

Bitlis genelinde kar yağışından dolayı hamile ve engelliler 1 gün idari izinli sayılacak.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.