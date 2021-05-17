Bitlis’te ‘Cevizde Dönüşüm’ projesi başlatıldı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentin ekonomisine katkı sunulması amacıyla ‘Cevizde Dönüşüm’ projesi uygulanmaya başlandı.

Açıklamalarda bulunan Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, 424 bin 500 adet ceviz ağacından 201 bin 200 adedinden verim alındığını söyledi. Çelik, “Bunun sebebi ağaçların henüz meyve verme yaşına erişmemiş olması ve bazı ağaçların ise aşılı sertifikalı olmamasından kaynaklanmaktaydı. Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce onaylanan projemiz ile ilimiz genelinde meyve vermeyen ağaçların aşılanarak üretime kazandırılması sağlanmaktadır. Projemiz ilimiz genelinde uygulanmakta olup meyve vermeyen ağaçlar öncelikle budanarak aşılanmaya hazır hale getirilecek. Müdürlüğümüz teknik personellerince saha çalışmaları yapılarak belirlenen kentin iklimine uygun üstün vasıflı çeşitler, budanan ağaçlara aşılanarak kontrolü sağlanmaktadır. Proje kapsamında toplamda 5 bin adet kalem aşı yapılacak olup; budama, aşılama ve sonraki yetiştiricilik aşamaları teknik personellerimiz tarafından kontrol edilecektir. İlimiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ceviz yetiştiriciliği hakkında tüm üreticilerimiz budama, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılar hakkında il ve ilçe müdürlüklerimizi ziyaret ederek bilgi alabilirler” dedi.