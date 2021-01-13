Bitlis’te 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gümrük kaçağı olarak tespit edilen 39 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince K.A., M.S.G., Ö.E. ve Y.Ş. isimli şüphelilerin iş yerlerinde arama yapıldığı belirtilerek, “Yapılan aramalar neticesinde, 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. K.A., M.S.G., Ö.E. ve Y.Ş. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.