Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ‘Bitlis’in şehit öğretmenleri’ adlı video gösteriminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Yüce Yaradan hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu emri ile öğretmenin rehberliğinin ne denli önemli olduğunu bize anlatıyor. Bu emri bize aktaran Peygamberimiz dahi ‘ben bir öğretmen olarak gönderildim’ diyor. Çünkü öğretmenlik mesleğinin kutsallığını bunlar da biliyorlardı. Sadece bizim Peygamberimiz değil, gelen her Peygamber kendi toplumunu dönüştürmek, ilahi emirleri aktarmak ve toplumun yaşantısını yeniden dizayn etme adına öğretmenlik görevlerini üstlenmişlerdir. Öğretmen kardeşlerimiz bu yolda Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi ilmi hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek zorundalar” diye konuştu.

Türk milletinin kadim kültüründe üç kişinin elinin öpüldüğü ifade eden Korkmaz, “Kültürümüzde anne, baba ve öğretmenin eli öpülür. Bunu Hazreti Ali ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ sözüyle çok daha güzel bir şekilde ifade ediyor. İdealist öğretmen, özverili öğretmendir. İdealist öğretmen, cefakar öğretmendir. İdealist öğretmen, yol gösteren öğretmendir” dedi.

Korkmaz’ın konuşmasının ardından ‘Öğretmen olmak’ adlı video gösterimi yapılırken, adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Program 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin mini konseri ile son buldu.

Programa Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.