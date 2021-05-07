banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu

Bitlis’te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

BİTLİS 07.05.2021, 10:12
Bitlis’te 2021 KÖYDES toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

KÖYDES toplantısına Vali Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili İzzet Cem Eser, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve bazı kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2021/3917 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kente aktarılan ödeneğin ilçeler bazında hangi alanlara aktarıldığı, 2020 yılında il merkezi ve ilçelere yapılan yatırımlar ve 2021 yılında ne gibi yatırım projelerinin olduğu üzerine planlar yapıldı.
Yorumlar (0)
24°
açık