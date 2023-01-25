Bitlisli deneyimli hakem A Klasman’a terfi etti

Bitlis Bölgesi B Klasman Yardımcı Hakemi Barış Çiçeksoyu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan devre arası hakem ve gözlemci terfi kursları değerlendirme sonucunda A Klasman yardımcı hakemliğe terfi ettirildi.

TFF MHK, Riva’da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. 33 yaşındaki Bitlisli deneyimli hakem Barış Çiçeksoyu, Bitlis’ten A Klasman yardımcı hakemliğine yükselen tek isim oldu. Düzenlenen terfi kurslarını başarılı şekilde tamamlayan Çiçeksoyu, bundan sonra A Klasman seviyesinde müsabakalarda görev alacak.

A Klasman’da yardımcı hakemliğe terfi etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Çiçeksoyu, kendisi üzerinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Hedefinin FİFA düzeyinde maç yönetmek olduğunu vurgulayan Çiçeksoyu, başarılı olmak için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.